SmartWeather, el centre de comandament amb prediccions intel·ligents

SmartWeather és una eina tecnològica i professional de predicció meteorològica per a diferents usos -nàutica, navegació, transport per carretera, energia, pràctiques esportives, aviació, control d’incendis i esdeveniments de tot tipus-, activitats i sectors que necessiten una informació fiable, rigorosa i en temps real, amb la particularitat que els clients que la facin servir podran organitzar i ordenar tota aquesta informació i disposar-ne ‘a la carta’ segons les seves necessitats, preferències o prioritats. Prediccions d’alta resolució, dades on-line, avisos personalitzats, diferents possibilitats de visualització, configuració exclusiva i una cobertura d’abast mundial són alguns dels seus trets més descabales.

L’eina innovadora, que encara no s’ha presentat públicament, ha estat elaborada per Meteoclim Services, una empresa amb seu al Parc Bit que fins fa poc oferia solucions específiques a través de diferents aplicacions, també relacionades amb el camp de la meteorologia, però que ara ha decidit integrar en una mateixa eina tots els seus productes: prediccions, informació meteorològica, seguiment de rutes nàutiques, radar meteorològic, volum de llamps caiguts en temps real, estacions meteorològiques, dades, etc. L’empresa Baleària, dedicada al transport marítim de persones i mercaderies, ja ha començat a utilitzar aquesta nova eina per a la planificació de totes les seves rutes a la Mediterrània. Després del punt de partida que ha suposat aplicar solucions específiques per a aquesta naviliera, Meteoclim treballa ara en el desenvolupament de moltes més utilitats destinades al sector nàutic i marítim.

Per entrar a SmartWeather, s’hi pot accedir tant des de la web d’un ordinador com a través del mòbil. Basta posar el nom d’usuari i una contrasenya, i a partir d’aquí cada client podrà prioritzar les seves necessitats de recerca, en funció del tipus de servei, professió o activitat a la qual es dediqui o que vulgui realitzar. L’aplicació permet configurar avisos personalitzats, per exemple en situacions de fort vent, de precipitació o d’un gran onatge. Hi ha diferents maneres de visualitzar tota la informació, a través de mapes, taules, estadístiques, gràfiques i dibuixos.

Una de les particularitats del sistema dissenyat per Meteoclim és la configuració dels ‘waypoints’ o punts concrets d’interès per a cada client pels motius que aquests estimin pertinents, per exemple el canal d’Eivissa, un club nàutic o el port de Palma. Cada usuari pot demanar a Meteoclim tots els ‘waypoints’ que vulgui. Això implica que sempre que ho necessiti podrà entrar a SmartWeather i consultar, a través d’un panell de control d’alta resolució, si hi ha avisos d’interès o si s’ha generat informació meteorològica de rellevància respecte d’alguna variable (temperatura, vent, precipitació, humitat, pressió, etc.) en aquests ‘waypoints’, amb una predicció disponible amb tres dies d’antelació. Cada client es pot configurar la seva pròpia alarma d’avisos per tal de no haver d’estar connectat a internet permanentment, de manera que quan es produeixi un nivell d’intensitat determinat -de vent, precipitació, temperatura o onatge- llavors a l’ordinador apareixerà automàticament un senyal d’advertència o de perill.

Una altra de les característiques d’aquesta eina revolucionària per a la nàutica és la gestió i emmagatzematge de rutes, tal com ja ha fet Baleària, a través de les quals es configuren avisos per vent i onatge que poden ser de tres tipus: les advertències, representades en color groc; els perills, de color vermell; i la resta, sense incidències, de color verd. La informació que ofereix cada ruta és d’especial rellevància per a les companyies navilieres, ja que unes condicions adverses d’onatge o de vent faran alentir la velocitat dels vaixells, que en conseqüència hauran d’emprar més temps del que havien previst per poder arribar a port.

El sistema ‘intel·ligent’ d’SmartWeather també detecta estacions meteorològiques properes al lloc on eés troben els usuaris, amb l’objectiu de facilitar el màxim d’informació possible, en temps real, procedent d’aquesta estació. D’aquesta manera, els clients de l’aplicació no només coneixeran les prediccions a tres dies vista, sinó que se’ls oferirà tot un ventall de dades meteorològiques de la zona a la qual es troben. Totes les prediccions estan elaborades amb models propis de Meteoclim, amb informació complementèria de l’Agència estatal de meteorologia (Aemet), a través de les seves estacions, amb xarxes meteorològiques d’altres països i amb estacions de particulars a les quals l’empresa mallorquina hagi tingut accés.

En resum, el panell de control d’SmartWeather dona informació específica i molt fiable de cada ‘waypoint’ o punt d’interès sobre les prediccions, detallades per fenòmens atmosfèrics, i de les estacions meteorològiques més properes, amb dades de totes les variables de les quals es disposi informació, que es visualitza de manera atractiva mitjançant gràfics, histogrames, pictogrames representatius i mapes en moviment (de nuvolositat, de vent, de temperatura i de precipitació). A més, els usuaris poden configurar les seves pròpies rutes nàutiques, a les quals trobaran, així mateix, una exhaustiva informació en temps real i ‘informes meteorològics’ revisats i actualitzats gràcies als models que treballa l’empresa mallorquina.

Meteoclim va començar les seves activitats el setembre de 2012, amb el suport del Grup de Meteorologia de la UIB i amb una sòlida base tecnològica que l’han convertit en una empresa ‘start-up’ amb una personalitat molt diferenciada de la resta de competidors. El seu model de negoci és bastant original, ja que en realitat es tracta d’una ‘spin-off’ vinculada a la UIB, tot i que en el dia a dia funciona amb una filosofia d’’start up’. És a dir, Meteoclim disposa d’un comitè científic de reconegut prestigi i genera prediccions meteorològiques pròpies amb tecnologia configurada a la UIB per adaptar-la després als clients. Això no és obstacle perquè, al mateix temps, desenvolupi sinergies i signi contractes de col·laboració amb altres empreses del mateix parc tecnològic, de la resta d’Espanya o de tot el món.

Carlos Alonso és el gerent de Meteoclim i explica que l’empresa “ha integrat en una mateixa eina tota la informació que necessita un professional del sector nàutic; pensam que podem oferir un producte molt útil, amb tecnologia molt avançada i destinada a navilieres, marines, ports esportius, clubs nàutics, escoles de vela, transports de passatgers, creuers, empreses dedicades al lloguer d’embarcacions i, en general, a totes les que estan vinculades a la nàutica”. En principi, el sistema no està pensat per a persones individuals, sinó per a empreses i clubs nàutics que en tot cas s’encarreguen de facilitar l’accés als seus socis, patrons o als capitans de vaixell. El gerent de Meteoclim informa que, fins ara, a més de Baleària, ja han aconseguit fer altres clients, com el Club de Vela del Port d’Andratx i el Club de Navegació Fanautic.

Alonso presentarà SmartWeather el proper 23 de febrer al centre empresarial Son Espanyol del Parc Bit. A la presentació hi intervindrà Florenci Rey, com a representant d’Earth Networks. El reconegut meteoròleg parlarà del sistema avançat de detecció de llamps i tempestes en temps real d’SmartWeather. A més, la presentació tindrà una convidada d’honor, Patricia Alonso, que explicarà la seva experiència creuant l’Atlàntic a bord d’un veler durant la seva participació en el Reto Pelayo Vida, una aventura per a dones que han superat un càncer que pretén visibilitzar i conscienciar sobre el càncer de mama.