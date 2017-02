Sobre l'hora de l''impeachment' per a Trump

LI HAN PREGUNTAT A UN antic conseller de Nixon si creia que Trump acabaria amb un impeachment, i l’home, John Dean, ha contestat que, de moment, no, que abans caldria “un canvi nacional d’actitud”, perquè la diferència entre els dos presidents és que Trump està dient en públic el que Nixon, fa 45 anys, només s’atrevia a dir en privat. I sense penalització per a Trump. Al contrari. Canvi d’època: el president dels Estats Units pot insultar les minories o els periodistes i un cor de votants tindrà més ganes de votar-lo, encara. A base d’administrar dosis massives de mitges mentides i confusions, Trump ha aconseguit que mig país desenvolupi una resistència antibiòtica a la veritat. Part de la feina l’hi va fer l’establishment periodístic i polític. Moltes lliçons per aprendre.