Solucions imaginatives que beneficien milers de ciutadans

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van signar ahir un acord important per fer arribar el metro als barris de la Marina, a la Zona Franca.

Segons aquest pacte que van segellar l’alcaldessa, Ada Colau, i el vicepresident econòmic, Oriol Junqueras, el consistori barceloní adquireix béns immobles de la Generalitat per valor de 40 milions d’euros, amb els quals el Govern posarà en funcionament dues noves estacions de la línia 10 sud, Foneria i Foc Cisell. Aquestes dues estacions donaran servei a una població potencial de 70.000 habitants, permetran satisfer una reivindicació històrica dels veïns d’aquesta part de la ciutat -molt deficitària en transport públic- i facilitarà el trasllat de milers de funcionaris al futur campus administratiu. Per la seva banda, l’Ajuntament destinarà els nous immobles adquirits (dues naus i cinc solars a Can Batlló, l’edifici del Borsí, al carrer Avinyó, i un immoble de les antigues cotxeres de Borbó) a fer-hi equipaments i habitatge públic.

Es tracta d’una solució imaginativa, per la qual les dues administracions participen en el finançament d’una infraestructura cabdal per a la Zona Franca. A més, la Generalitat es desfà d’uns immobles als quals no podia destinar recursos i l’Ajuntament, amb més oxigen financer, els podrà dedicar als ciutadans.

El 2016 s’acaba amb l’anunci de l’arribada del metro a la Zona Franca i començava amb la inauguració de la L9 sud fins a l’aeroport del Prat. En concret, al febrer es van posar en funcionament 20 quilòmetres nous de via i 15 estacions, 10 anys després de l’inici de les primeres obres. La L9, que comparteix el traçat central amb la L10, ha de ser la línia soterrada de metro més llarga d’Europa i acabarà sent l’obra més cara de la Generalitat. El cost global es va multiplicar per set, dels 2.464 milions pressupostats a l’inici als 16.619 de cost final. L’Ajuntament i la Generalitat haurien de col·laborar per poder posar també en funcionament el tram central d’una línia que donarà servei a barris que no disposen de metro, que uneix cinc municipis (Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat) i que enllaça serveis i infraestructures importants com l’aeroport, la Ciutat de la Justícia, el Camp Nou i el Parc Güell, entre d’altres.