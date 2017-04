Sortir més nets de la corrupció

L’INGRÉS A PRESÓ de Jordi Pujol Ferrusola i els nous escorcolls judicials en domicilis i despatxos del president i la seva família allarguen la caiguda lliure de la reputació d’un cognom que, malgrat tot, continuarà sent clau per entendre el progrés de la Catalunya autonòmica de finals del segle XX i començaments del XXI i el seu encaix a Espanya. En vista de les misèries del present seria injust negar els mèrits del passat. Però, alhora, és imprescindible aprofitar la trompada d’aquest drama que embruta la història política recent del país per sortir-ne més nets en els comportaments públics i privats, més vigilants i exigents amb el poder i amb nosaltres mateixos. Que sigui una vergonya tornar a dir “Això ho sabia tothom”, i que ningú no hi faci res.