'Streep for president'

Quan algú ha hagut de lluitar sempre per ser pres seriosament i s’ha submergit amb intel·ligència en l’ànima humana fa temps que ha perdut la por. Aleshores és quan surt glamurosament a un escenari i mirant als ulls l’auditori li diu al rei que va despullat.

Meryl Streep va posar ahir les paraules exactes al sentiment de molts que consideren que l’elecció de Donald Trump és un embrutiment dels millors valors dels Estats Units, i que la seva ignorància i els seus conflictes d’interessos són un perill per a l’estabilitat del planeta.

En la cerimònia de recollida del premi honorífic Cecil B. DeMille, Streep va dirigir-se a l’auditori com a representant dels dos sectors vilipendiats per Trump: els estrangers i la premsa. Potser per fer més efectiu el discurs i no personalitzar-lo, no va citar els habituals insults a les dones. L’actriu va parlar de l’abús de poder. De la vanitat d’aquells que es pensen que estan per damunt de la resta. Va criticar l’instint d’humiliar algú en públic, que es filtra en la vida de tots.

És urgent recuperar la dignitat de la política i dels lideratges inspiradors. Respectar els polítics honestos, defensar la diferència i lluitar per la llibertat d’expressió i de pensament. És tan important als Estats Units com a Europa. Els que callin seran còmplices de la destrucció dels valors que ens han convertit en un racó extraordinari del món. Als europeus, la història ens hauria d’immunitzar, però no és clar que ho entenguem a temps.