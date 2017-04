Susana Díaz o quan no es veu la biga en el propi ull

Aquest dilluns vam haver de sentir tot un expresident del govern com José Luis Rodríguez Zapatero afirmant que a Catalunya hi ha un prejudici contra Susana Díaz perquè és dona i andalusa. Segurament Zapatero no devia ser conscient de fins a quin punt estava pixant fora de test en un territori com Catalunya, que ha tingut un president d’origen andalús, José Montilla, i una candidata a les generals, Carme Chacon, amb el rècord de vots (1.690.000 el 2008). Tots dos, per cert, socialistes.

¿No deu ser que les reticències amb Susana Díaz venen del fet que va encapçalar una revolta contra Pedro Sánchez per facilitar la investidura de Mariano Rajoy? Què té a veure això amb la seva condició de dona i andalusa? ¿Cal que algú que per cert va voler impedir que Montilla fos president (preferia Artur Mas a la Generalitat) acusi ara els catalans d’intolerants perquè no volen plegar-se als designis de la vella guàrdia del PSOE?

Però la falta de respecte cap als catalans no s’ha acabat aquí. Ahir va ser precisament la presidenta andalusa qui, amb una frivolitat digna dels més ínclits tertulians de la caverna, va comparar l’independentisme amb el populisme i, per extensió, amb l’extrema dreta de Marine Le Pen, perquè parlen, va dir, “en nom del poble”. Aquest tipus de simplificació sí que és populista, perquè, a més de ser injusta, ignora la naturalesa profundament cívica i democràtica del procés sobiranista català, completament allunyat de plantejaments excloents. En canvi, un repàs a les declaracions de la mateixa Díaz revela que la política socialista no té problema a parlar en nom dels andalusos: és un cas clar de veure la palla en l’ull de l’altre i no la biga en el propi. A l’última campanya electoral va dir que “els vots dels andalusos no serviran per pagar els privilegis de Colau i dels independentistes”. En una sola frase es va arrogar la representació de tots els andalusos i va acusar els catalans (almenys els independentistes i els comuns) de voler “privilegis”, se suposa que a costa de la resta d’Espanya. ¿Això no és populisme? ¿Això no és atiar l’enfrontament entre territoris per un benefici electoral? Díaz hauria d’estar especialment preocupada pel fet d’haver donat el govern espanyol a un partit tan corrupte com el PP, però pel que es veu prefereix parlar de Catalunya.