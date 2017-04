También somos europeos nosotros

El 25 de marzo de 1957 es una fecha histórica, desde luego. La firma de los tratados del Mercado Común y del Euratom, en el palacio capitolino, de Roma, constituye un acontecimiento que, sin duda, ocupará lugar destacado en la historia de nuestro continente y, por ende, del mundo entero. Sólo seis países han concurrido a la firma del doble documento. Los llamados “de la pequeña Europa”: Francia, Italia, Alemania Occidental, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Los demás pueblos de Europa, sin embargo, han sentido como propio el acontecimiento. Porque tienen consciencia de que, por debajo de las diferencias nacionales, más esencial que ellas, existe una unidad profunda. En definitiva, el Mercado Común y el Euratom son solamente unos proyectos europeos. Aún realizados íntegramente, en el plazo de diecisiete años que se prevé en los acuerdos -lo que no deja de ser difícil-, el plan quedará incompleto, hasta que toda Europa se encuentre ligada en la misma integración conjunta. Todas las etapas intermedias son simples preparativos: el Mercado Común y el Euratom, limitados a “la pequeña Europa”, solamente podrán ser considerados como esqueletos en torno a los cuales todos los pueblos europeos han de venir a agruparse para formar un cuerpo común. [...] La integración, pues, no destruirá la significación de cada una de las naciones, mantendrá su presencia viva en el conjunto continental y, desde luego, no tenderá a crear una tercera fuerza supuestamente hostil al resto del mundo. Además, habrá de realizarse progresivamente y por etapas más bien largas, sembradas de dificultades. Nuestra generación, sin duda, no verá las finales. Pero si ha visto el comienzo indudable. Si hay un país cuyo carácter europeo no pueda permitir discusión, tal país es el nuestro. [...] Lo que pueda tener de sello no europeo, la marca extraña a la civilización europea que pueda haber quedado de resultas de una dominación no europea, largos años presente en las tierras españolas, viene equilibrado por esta otra realidad histórica indiscutible: la inmensa muestra de voluntad europea que fue, en suma, la Reconquista. [...] El “español medio” se ha dado perfecta cuenta de la importancia que tiene la firma de los tratados del Mercado Común y del Euratom. No hace falta ser especialista para advertir la enorme trascendencia económica de los documentos suscritos en la colina capitolina de la Ciudad Eterna. Como no hace falta ser ningún historiador ni filósofo para intuir que, pese a todas las dificultades y obstáculos, la integración se irá realizando, porque así lo exige el curso de los tiempos.