El ‘Telediario’, al servei del PP

Dissabte al migdia, el Telediario informava a TVE sobre el congrés del Partit Popular, que s’estava celebrant en aquell mateix moment. Era la notícia que obria l’informatiu i hi van dedicar gairebé un quart d’hora. Després de destacar-ne els fets més rellevants, van connectar en directe amb la redactora enviada al congrés. El presentador, Pedro Carreño, es va excedir en donar-li pas. “ El tiempo desapacible que hay en Madrid contrasta con la imagen de alegría que se vive en las filas de los populares ”, deia el periodista.

La frase subtil de contraposar el mal temps amb la bona cara del PP venia donada per una crònica de color que veuríem després, on es repassaven les anècdotes més divertides del congrés, amb atacs de tos i refredats per culpa de la pluja. També posaven en relleu conyetes internes dels polítics que els espectadors no acabàvem d’entendre ni feien cap gràcia. L’enviada especial al lloc de la notícia insistia a emfatitzar el bon rotllo en la trobada dels populars: “ Está siendo un congreso distendido y amable, como si se tratara de una reunión de una gran familia”, i afegia al final que tot era una bassa d’oli. “ La única pega que ponen es que la lluvia les ha hecho entrar corriendo a esta Caja Mágica”, apuntava. I a continuació, la crònica humorística: que si un s’ennuega, que si l’altre se’n fot, que si als altres els fa molta gràcia. Fins i tot es produïa un fet curiós. Al final d’aquest vídeo tan amè s’advertia que hi havia una pila de gent que demanava a Mariano Rajoy fer-se fotos amb ell i mostrava el president en un bany de masses plaent i reconfortant. Apuntaven també que estava “ rodeado de centenares de periodistas para contar después la parte anecdótica del congreso”. La intencionalitat semblava clara: recrear una sensació d’alegria i unitat que contrastés amb la notícia que venia a continuació: la de l’assemblea ciutadana de Podem a Vistalegre. Com que allà tot era divisió, calia posar èmfasi en el meravellós món del PP.

A la notícia sobre Podem també hi havia contracrònica, però de caire més amarg. La veu en off destacava les clarianes a les graderies per remarcar la falta d’assistència. També els problemes tècnics que hi havia hagut per entrar. El vídeo acabava insinuant que els assistents s’havien acabat abraçant per ordre d’un grup d’animació, suggerint amb ironia que potser era conseqüència de les tensions acumulades al matí.

Ja fa temps que un sector de professionals honestos de TVE lamenta com treballa la redacció paral·lela que han muntat els responsables de la cadena per abordar temes concrets. Fa vergonya i pena descobrir com les alegries internes del PP s’encomanen tan fàcilment a una part de la redacció dels informatius. Un nou No-Do, sibil·lí, que deixa al descobert, una vegada més, les misèries i les estratègies de la televisió pública espanyola.