El ‘Telediario’, amb les consignes del PP

Dissabte al migdia, de tots els informatius, només un no va obrir amb el desarmament d’ETA: el de TVE. La resta: TV3, Telecinco, Antena 3, Cuatro i La Sexta sí que van coincidir arrencant amb l’operació d’entrega d’armes, encara que fos amb enfocaments diferents.

El Telediario de La 1, en canvi, va prioritzar l’atemptat del dia abans a Estocolm i la crisi política de Veneçuela, cosa que evidencia un despropòsit pel que fa a criteris periodístics: no van respectar ni el criteri de rellevància, ni el de novetat (la celebració a Baiona i la localització dels amagatalls s’estaven produint en aquell moment), ni el de proximitat (l’entrega d’armes d’ETA afecta Espanya més directament que el conflicte veneçolà o l’atemptat a Suècia). El llenguatge dels presentadors Pedro Carreño i Raquel Martínez no era en absolut neutre, sinó tendenciós. En el titular del sumari d’obertura, Martínez anunciava: “ La banda terrorista ETA, que sigue sin disolverse y no ha pedido perdón, ha señalado ocho escenarios secretos para escenificar su desarme”. Estrany, en un titular que ha de ser condensat, essencial, breu i clar, afegir-hi una oració subordinada explicativa que no aporta informació sinó una valoració o recordatori (“ que sigue sin disolverse y no ha pedido perdón” no forma part de l’acció noticiable).

A l’inici de la notícia, la tercera de l’escaleta, insistien en aquesta valoració: “ ETA, que no ha pedido perdón por sus más de ochocientos crímenes mortales, ha escenificado su desarme con la entrega de unos documentos que informan de la localización de ocho depósitos de armas”. Un altre cop la frase subordinada del perdó i els crims allà al mig. La seva inclusió i èmfasi no és innocent: és la reiteració d’un marc mental que el PP repeteix des de fa anys com una lletania.

Van donar un pes específic molt rellevant a les associacions de víctimes d’ETA que carregaven contra la notícia, valorant-la (com aquell mateix dia va fer el PP) com una operació mediàtica i exigint l’aplicació ferma de l’estat de dret. La notícia, per cert, acabava recordant: “ A día de hoy en el País Vasco y en Navarra siguen habiendo lugares donde los ciudadanos no se pueden ni expresar ni mover con libertad”.

La paraula “ escenificación” tant en els rètols en pantalla com dita fins i tot amb èmfasi sil·labejat per part del presentador es va repetir tantes vegades que prenia una connotació tendenciosa: la falsedat de la teatralitat. Però el més flagrant és que quan van recollir les declaracions de Javier Maroto, vicesecretari del PP, les seves paraules (d’acord amb la consigna de partit) s’ajustaven, totalment, amb la subordinada adjectiva del titular i amb l’enfocament de la notícia del Telediario.

Salta a la vista l’interès del PP (i dels seus obedients adlàters) a mantenir l’existència d’ETA i la política de la por i el conflicte per obtenir rèdits electorals.