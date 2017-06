Theresa May: un avançament electoral que se li pot girar en contra

La primera ministra britànica i candidata tory a la reelecció, Theresa May, va sorprendre a tothom el 18 d’abril quan va anunciar que avançava les eleccions al 8 de juny. Ràpidament es va veure quina era la jugada: davant de l’inici imminent de les negociacions del Brexit i amb l’oposició laborista dividida respecte al lideratge de Jeremy Corbyn i enfonsada a les enquestes, May va pensar que podia aconseguir una majoria aclaparadora que la reforcés de cara a la Unió Europea. Les coses, però, han anat de manera molt diferent de com ho van planejar els conservadors britànics, que ara mateix temen fins i tot per la victòria. Els analistes coincideixen que May ha fet una campanya erràtica mentre Corbyn ha sabut aprofitar millor les seves pobres expectatives. Tot apunta, doncs, que l’avançament electoral se li pot girar en contra a May, que pot acabar obtenint una victòria pírrica que l’obligaria a afrontar unes negociacions del Brexit des d’una posició de feblesa i amb un Jeremy Corbyn anant a més. Què és, però, el que ha passat?

Primer, evidentment, caldrà esperar als resultats definitius, però si les enquestes l’encerten, voldrà dir que, després de la inesperada victòria del Brexit, una part important de l’electorat, sobretot el jove, no comparteix l’agenda conservadora antieuropea i antiimmigrants.

Un altre dels motius que pot explicar el desgast de May és el fenomen que s’ha donat a tot arreu i que es pot definir com el vot indignat antiestablishment, el vot dels perjudicats per la crisi, la classe mitjana que s’ha empobrit i ha vist com en paral·lel els serveis socials es degradaven.

Però el cop de gràcia pot haver sigut, precisament, la polèmica al voltant de la prevenció del terrorisme jihadista. I és que May, que es va presentar després dels atemptats de Manchester i Londres com una defensora de la mà dura, va retallar el nombre de policies en gairebé 20.000 durant la seva època de ministra de l’Interior.

Aquest punt feble de la seva gestió i del seu discurs pot passar-li factura perquè afecta el nucli del que ha de ser el principal valor d’un polític: la credibilitat. Les pròximes hores sortirem de dubtes i sabrem què decideixen els ciutadans britànics. Però entre els tories s’estén la convicció que May ha comès un greu error.