Toc d’alerta de l’oposició a les ambicions d’Erdogan

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, va haver de patir ahir fins al final del recompte per veure que la reforma constitucional que proposava per ampliar els seus poders tirava endavant. El resultat final del referèndum va ser molt ajustat: un 51,3% a favor de la reforma per un 48,7% en contra. La magnitud del vot contrari als plans d’Erdogan té molt de mèrit si tenim en compte que la campanya del sí va comptar des del principi amb tota la maquinària estatal fins a assolir una presència a l’espai públic gairebé aclaparadora.

En l’altre extrem, el no s’ha hagut de buscar la vida a les xarxes socials per esquivar la pressió de les autoritats. Cal subratllar que, des del cop d’estat fallit del juliol passat, el govern turc ha empresonat milers d’opositors polítics, funcionaris i periodistes. En aquestes condicions, tombar la proposta d’Erdogan era una heroïcitat. Tot i això, el resultat és un toc d’alerta a les ambicions d’Erdogan i l’oposició ha anunciat que impugnarà els resultats a causa de les múltiples irregularitats detectades. Caldrà estar atents a la resposta que dona el règim a les demandes de l’oposició.

El referèndum deixa una Turquia dividida entre partidaris i opositors d’Erdogan, una fractura que és molt evident a les grans ciutats com Istanbul o Ankara, on el no s’ha imposat per la mínima. Per contra, les zones rurals han votat massivament a favor del president, que amb la reforma ja no tindrà ni tan sols el contrapès de la figura del primer ministre, que desapareixerà. Erdogan ha de ser conscient que, fins i tot amb tota la propaganda nacionalista i antioccidental que ha desplegat, la seva victòria ha sigut ínfima. Continuar per la via de la persecució de l’oposició (sobretot la kurda i la laica), de l’autoritarisme i de la imposició de l’islamisme seria un camí erroni.

Per la seva banda, la Unió Europea ha de vigilar amb qui firma acords com el de l’acollida dels refugiats, perquè és evident que la Turquia d’Erdogan ha entrat en una deriva cabdillista molt perillosa. Els europeus han de fer arribar un missatge ferm a Ankara que les retallades de les llibertats individuals, sobretot a les dones, són un obstacle per a les relacions bilaterals i poden tenir un cost polític i econòmic per a un règim que, pel que es va veure ahir, té els peus de fang.