Tres crits demanant respecte

A LA MULTITUDINÀRIA manifestació de Barcelona del “Volem acollir” hi havia famílies amb canalla, i els més petits repetien enjogassats: “Cap persona és il·legal!” Em va venir al cap l’entusiasme de tants nens i nenes, fa catorze anys, que van cridar “No a la guerra!” als balcons, picant amb les cassoles. Segurament molts dels de llavors i dels d’ara han sortit també als carrers a cridar “In-inde-independencià!” Si els crits de les manifestacions més concorregudes els darrers quinze anys retraten una societat, Catalunya en surt ben parada. Ens hem manifestat per la pau i contra la mentida, per la dignitat humana i per la dignitat del país. Ho hem fet de manera cívica, i és probable que calgui tornar-hi, i tornar-hi exactament així perquè tot el món ho vegi.