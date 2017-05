Trump, Obama, Le Pen, Macron i Underwood

TRUMP CELEBRA els seus cent primers dies sense novetat, que vol dir que no ha aconseguit res. Al Despatx Oval, un periodista li fa una pregunta senzilla: que concreti les acusacions contra Obama d’espionatge. Trump no sap què dir, talla l’entrevista i l’acaba amagant-se a l’altra banda de la taula. Indigència narcisista amb aires de guanyador del concurs del millor venedor de l’any. Mentrestant, Obama, “l’audàcia de l’esperança”, acceptant fer una conferència a Wall Street per 400.000 dòlars. Diumenge hi ha eleccions a França i els experts consideren que Marine Le Pen no pot guanyar (de què em sona?) però avisen que el seu rival tampoc no agrada (de què em torna a sonar, això?). Ho sento per la nova temporada, Frank Underwood, però fan més por ells que no pas tu.