Trump anuncia pragmatisme en la seva relació amb els països musulmans

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha iniciat de manera simbòlica la seva primera gira a l’estranger amb una visita a l’Aràbia Saudita, durant la qual ha establert les bases de quina vol que sigui la relació del seu país amb els països musulmans. En el seu discurs d’ahir a Riad, davant d’uns mandataris de la regió, molt d’ells dictadors autòcrates, va deixar clar que no té intenció d’immiscir-se en la seva política interna ni reclamar democràcia ni drets humans. Cada un és lliure de fer el que vulgui, va venir a dir -trencant així amb la política d’Obama i desanimant les aspiracions de la població que va protagonitzar les Primaveres Àrabs-, i les decisions que es prenguin han d’estar basades en el “paragmatisme”, fent si cal “reformes graduals” més que no pas “intervencions sobtades”.

No hi haurà ingerències en la forma de govern, però, al mateix temps, la seguretat de la regió també és un problema intern que ha de resoldre cada país per si mateix. Els Estats Units els vendran armament -de moment ja han firmat per quasi 100.000 milions d’euros- però no correran com fins ara a socórrer els que tinguin problemes. Cada un ha de complir la seva part sense esperar, va dir, “que el poder militar nord-americà destrueixi l’enemic”.

La seguretat, de fet, va ser l’eix del seu discurs -totalment oposat a l’històric que havia fet Obama el 2009 a la Universitat del Caire- i en aquest context va demanar que es fes una aliança al món musulmà per expulsar els terroristes del seu territori. “No és una batalla entre diferents religions, sectes o civilitzacions”, va dir, sinó “entre criminals bàrbars i la gent decent de totes les religions”. El seu discurs va suavitzar en els seus termes la forta islamofòbia de la qual va fer bandera durant la campanya i en les seves primeres decisions a la Casa Blanca -com l’intent de prohibir l’entrada a ciutadans d’alguns països de religió musulmana-, però no se’n va estar d’acusar l’Iran de ser el principal focus de tensió a la zona. Una menció ben rebuda a Riad, el gran enemic del règim persa i també d’Israel, on el president nord-americà arriba avui en la segona etapa de la seva gira.

Trump va per feina, és a dir, a fer negocis, i ha trobat uns bons aliats. Només els demana que controlin els seus radicals. Una visió una mica simple d’un conflicte molt complex.