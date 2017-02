Trump i el fals atemptat a Suècia: quan la mentida és una arma política

El president dels Estats Units, Donald Trump, va fer ahir un pas més en la seva estratègia per relativitzar el concepte de veritat. En un míting a Florida, s’ho va fer venir bé per parlar de Suècia després d’anomenar llocs que han patit atacs jihadistes, com Brussel·les i Niça. I a continuació va dir: “Mireu què ha passat a Alemanya, què ha passat aquesta nit [la de divendres] a Suècia. Suècia? Qui s’ho podia imaginar, això a Suècia? Allà han acollit un gran nombre d’immigrants i ara tenen problemes que no es podien imaginar”, va dir completament seriós. Tothom sense excepció va entendre que es referia a un atemptat terrorista. Però no hi havia hagut cap atac. El mateix govern suec va demanar explicacions per un fet inaudit en l’escena internacional.

Hores més tard, quan la notícia era la mentida presidencial i no cap atac, Trump va aclarir que el seu missatge feia referència a un programa de la cadena Fox que havia vista la nit anterior en què relacionaven immigració i delinqüència a Suècia. Es pot pensar que és una relliscada o un fet sense importància, però no és així. L’ús de la mentida, o de les insinuacions malicioses, i la guerra contra els mitjans són els pilars de la seva estratègia comunicativa, destinada a fer creure als nord-americans el que a ell li convé.

Precisament, en el míting de Florida Trump es va dirigir als seus enfervorits seguidors en aquests termes: “Vull parlar-vos sense el filtre de les notícies falses. La premsa deshonesta simplement no vol informar de la veritat. Han dit que estem equivocats durant dos anys. No ho entenen. Però ho comencen a entendre”. Aquest to xulesc i amenaçador busca precisament atemorir la premsa i coartar la llibertat d’expressió. Trump no tolera la crítica i es resisteix a admetre que els seus primers dies a la Casa Blanca estan resultant un caos, amb dimissions, ordres que atura la justícia, conflictes diplomàtics, etc. Per no haver d’afrontar aquesta realitat ha declarat la guerra al periodisme.

El senador republià John McCain ha hagut de sortir-li al pas per declarar que “les dictadures comencen per suprimir la premsa”. Tot i així, res fa pensar que Trump hagi de rectificar. Per això el resultat de la batalla entre el periodisme nord-americà i l’actual inquilí de la Casa Blanca marcarà el futur de la democràcia i el llegat de la Revolució Americana.