Trump bombardeja: més tàctica que doctrina

DONALD TRUMP ha ordenat el primer bombardeig del seu mandat i de seguida ha recordat que Obama va ser dèbil i poc decidit a Síria. És veritat que un calorós matí d’agost del 2012, i en una de les poques ocasions en què va semblar que se li escalfava la boca, Obama va dir que si Al-Assad feia servir armes químiques estaria traspassant una línia vermella. Al-Assad va atacar el seu poble i la línia vermella d’Obama no va sortir per enlloc, sembla que perquè en aquell moment estava negociant l’històric acord nuclear amb l’Iran, aliat de Síria. I ara Trump treu pit i diu que actua per sentiments humanitaris. No oblidem que amb l’atac oculta els greus problemes de govern, atenua la sospita de connivència amb Putin, posa a prova l’arsenal, avisa Corea del Nord i guanya talla mundial.