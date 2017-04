Últimes directrius sobre humor practicable (fins a nou avís)

Per la present ordre ministerial, i un cop aconseguit que fer broma per televisió d’inanimadíssims conjunts monumentals com el Valle de los Caídos pugui ser perseguible judicialment, s’estableixen els nous temes sobre els quals no es pot fer mofa, befa, ironia, sarcasme, llengotes, acudits o qualsevol altra forma d’humor no recollida en aquesta enumeració.

Queda prohibit riure de la Giralda de Sevilla (sota pena d’ofensa als sentiments campanístics), de l’aqüeducte de Segòvia (sota pena d’ofensa als sentiments aquamentosos i ofensa a la romanofília) ni de la Puerta de Alcalá (sota pena d’ofensa als sentiments de portes, panys i frontisses i ofensa al club de fans de Víctor Manuel i Ana Belén).

Més enllà dels conjunts monumentals anteriorment exposats, queda prohibit riure també de senyals de trànsit, passos zebra o de vianants, contenidors d’escombraries qualsevulla que sigui el seu color, fanals, bústies, cabines si en queda alguna i tapes de claveguera de la Fundació Dúctil Benito. Per si de cas.

Los amantes de Teruel seran, a partir d’ara, “ necesita mejorar ella, necesita mejorar él ”.

Queda prohibit ironitzar totalment sobre les subvencions que rep la Fundación Francisco Franco. Aquests 150.840 euros anuals poden servir, per exemple, per pagar noblíssims advocats que vetllin perquè ningú travessi -o s’apropi a menys de cinc milles nàutiques- els límits de l’humor aquí exposats.

Queda prohibit cantar cançons que contenen el vers “que tiene el culo blanco ” o “ porque su mujer lo lava con Ariel ”.

Corones sobre les quals s’acceptaran acudits: la de Swazilàndia, les de flors i funeràries, les dentals, la moneda sueca (o txeca, o danesa, o islandesa, o noruega, o feroesa) i les cerveses mexicanes amb grill de llima.

Queda prohibit riure de qualsevol personatge històric, al marge de les dècades que faci des que el cel el va reclamar. Les bromes sobre cromanyons, australopitecs i pitecantrops s’acceptaran sempre que de l’acudit no es pugui deduir la identificació d’un individu concret.

Queden prohibits tots els acudits que no comptin amb el segell del director general d’assumptes humoritzables, senyor Arévalo.

Queda prohibit fer burla de l’aparent sordesa de l’exministre de l’Interior, que no sap si la gravació que el retrata com a coneixedor de l’anomenada operació Catalunya diu “ ah, en fin ”, “ esto te lo afina ”, “ alucina vecina ”, “ toma una mandarina ” o “ agárrame esa aspirina ”.

Queda prohibit riure de les hienes, fins i tot si elles riuen primer.