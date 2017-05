Urdaci i l’humor de dretes

Un dels fenòmens humorístics televisius més terribles a Espanya s’està emetent des d’aquesta setmana a 13TV, la cadena de la Conferència Episcopal. Com una secció més del seu informatiu diari, Alfredo Urdaci vol contraprogramar El intermedio d’El Gran Wyoming. “ Humor sin tirantes”, va explicar que farien el primer dia en clara al·lusió als elàstics del presentador de La Sexta. Amb l’ajuda d’un redactor, Ricardo Altable, aborda l’actualitat a l’estil Wyoming amb el que ells consideren que és humor. Humor espanyol de dretes, podríem dir-ne. Ho han titulat La Contra. Per descomptat, disparen sempre primer contra Catalunya i el Procés, la família Pujol i el PSOE (les seves obsessions habituals). També fan broma del PP però en sentit positiu. Per exemple, citen els seus escàndols de corrupció però la rematada final que ha de fer riure és “ ¡En todas partes cuecen habas!”, recordant que és un problema global. S’admiren de com les dades del CIS continuen sent favorables a Rajoy: “ Si mañana Rajoy entra disparando en el hemiciclo con una metralleta yo creo que seguiría ganando las elecciones!” O bé: “ ¡Si hay algo que los españoles tienen grabado en sus genes es el voto al PP!” És tràgic perquè no fa gràcia, i s’hi afegeix el drama d’un Urdaci que no sap llegir el prompter, no sap fer les pauses de lectura quan toca i, cosa que és pitjor, molts dels gags no el fan riure ni a ell.

El problema és una qüestió de concepte. L’humor sobre l’actualitat és una manera distorsionada d’explicar la realitat. És el que fan a El intermedio o el que fa el Polònia. El gènere implica un codi compartit amb l’espectador en què s’entén que la realitat es manipula i es porta a l’extrem o a l’exageració. És aquest marge de distorsió el que sorprèn l’espectador i el fa riure. La gràcia és la interpretació que es fa de la realitat, com es manipula. Urdaci no pot fer humor, perquè aquest codi l’ha estat transgredint, almenys, en els últims vint anys. Urdaci s’ha caracteritzat, des de la seva època a TVE, per manipular la realitat, explicar-ne una paròdia tergiversada. Els seus editorials a 13TV, les seves notícies esbiaixades per construir una actualitat feta a la seva mida, el seu sarcasme informatiu a la tele pública per distorsionar la realitat ja fa temps que els hem entès com a humor. La seva interpretació del món és, tradicionalment, tan delirant, que ja fa anys que ens fa riure. Ara Urdaci vol fer humor aplicant els mateixos codis que ha utilitzat tota la vida. Si poses 13TV a aquella hora no saps veure la diferència entre La Contra i el seu informatiu. Perquè la manipulació de la realitat és exactament la mateixa. Com a mínim quan ho fa seriosament té més gràcia, perquè hi ha més intenció, més mala llet i es creu el que diu.