Urgències als hospitals i gent gran

PARLO AMB UN GERIATRE i em diu que una causa important de les congestions a les urgències dels hospitals a l’hivern és la gent gran amb malalties cròniques que en un moment donat es descompensen. Sovint són persones que viuen soles i per a les quals un empitjorament de salut, encara que sigui lleu o passatger, és un trasbals que les deixa al límit del bloqueig. Una simple mirada a les esqueles permet comptar la quantitat de persones que moren amb més de noranta i fins i tot cent anys, els fills de les quals no se’n poden ocupar tot el dia perquè treballen. Aquest panorama s’agreujarà. Si no és que potenciem les urgències dels centres d’atenció primària i aconseguim una sàvia combinació d’assistents sanitaris a domicili i de tecnologia que permeti tenir l’hospital a casa.