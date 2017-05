El Valle de los Caídos, un símbol de la desmemòria històrica espanyola

El Congrés de Diputats va demostrar ahir que no hi ha una majoria de la cambra baixa favorable a prendre una decisió d’abast històric, com seria l’exhumació de les restes del dictador Francisco Franco del santuari nacionalcatòlic del Valle de los Caídos. El PP es va beneficiar de la divisió de l’esquerra en la seva crítica a la proposició no de llei del PSOE, que va obtenir el suport fins i tot de Ciutadans, i que ara està en període d’estudi de les esmenes presentades pels diferents grups.

Al marge de com acabi aquest episodi parlamentari, que té un valor polític encara que no sigui vinculant per al govern del PP, ahir es va tornar a evidenciar que Espanya té un problema molt greu amb la gestió de la seva memòria històrica, i en concret amb la dictadura de Franco, i més en concret amb el Valle de los Caídos, construït per 20.000 presos republicans, molts dels quals enterrats allà mateix sense identificar. Les responsabilitats en el nyap de la desmemòria històrica espanyola estan molt repartides, i claven les seves arrels en les servituds i els pactes no escrits de la Transició.

El PSOE va ser el partit que va tenir l’oportunitat històrica de restituir la memòria dels vençuts, primer amb Felipe González i després amb José Luis Rodríguez Zapatero, i en cap dels dos casos va tenir la determinació suficient per fer-ho. Només aquesta deixadesa de l’esquerra espanyola explica que en ple 2017 existeixi un monument al feixisme com el Valle de los Caídos en un país de la Unió Europea. Tot i això, el principal obstacle per a la reparació de les víctimes continua sent el PP, que mai ha volgut trencar del tot amb el passat franquista d’alguns dels seus fundadors, com el mateix Manuel Fraga. El fet que una bona part del vot d’extrema dreta vagi a les sigles populars ja explica la seva oposició a retirar les restes de Franco del Valle de los Caídos o a treure els noms franquistes de les places i carrers de la geografia espanyola.

L’oposició ha d’aprofitar la minoria del PP per avançar en la reparació de les víctimes de la dictadura. És exigible que els diferents partits coordinin la seva acció parlamentària fins a aconseguir canviar el relat equidistant de la Guerra Civil que patrocina el PP i avançar cap a una veritable reconciliació basada en els conceptes de veritat i justícia.