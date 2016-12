Venjança! La doctrina del terror a ‘La Razón’

Poca notícia és que l’islamisme radical sigui una amenaça: les seves mossegades imprevisibles ens ho recorden massa sovint per deixar de tenir-ho present. I, tanmateix, 'La Razón' té la necessitat de plantificar-nos en portada aquest missatge amb inusitada regularitat. Hi hagi notícia o sense. Aquest dimarts, per exemple, entrevisten Manuel Navarrete, director del centre antiterrorista de l’Europol, i el titular és: “Espanya és objectiu de l’Estat Islàmic, s’ha d’augmentar més la seguretat”. Com a mínim, en aquest cas mostren obertament l’objectiu d’aquest comportament editorial: que la gent acceptem mesures de seguretat que, sovint, impliquen dos efectes col·laterals, la reducció de la mateixa llibertat i la criminalització a l’engròs de tot el món musulmà. Normal que els diaris afins lubriquin aquestes polítiques dures de control.

Insisteixo: el terrorisme islamista és una xacra de la qual hem de tenir la màxima informació. Però el tema aquí és que, sovint, se’ns ven com a periodisme el que només és creació d’un estat d’opinió. Per exemple, quan la sala Bataclan de París va reobrir amb un concert de Sting, un any després del terrible atemptat, la majoria de diaris recordaven l’aniversari en to positiu: tornada a la normalitat, els terroristes no imposen les seves idees, etcètera. No a 'La Razón', que titulava: “Abu Ahmad planeja els atemptats de la venjança”. Uns dies abans, l’Estat Islàmic va perdre el seu bastió de Mossul. La majoria de diaris celebraven aquesta derrota. Tampoc a 'La Razón', que titulava: “La cúpula de l’EI prepara la seva venjança després de la batalla de Mossul”. En tots dos casos, amenaces inconcretes però que contenen una forta càrrega de terror. La qual cosa, esclar, fa les delícies del ministre de l’Interior de torn, ni que sigui a costa d’estendre el terror. Just el que volen els terroristes, per cert.