Veritat i teatre en la lluita de Trump i la premsa (i 2)

AHIR PARLÀVEM de com la guerra de Trump amb els mitjans té més de relat verbal que de veritable hostilitat. Algunes de les amenaces que va brandar durant la campanya electoral no es van materialitzar. Per exemple, va suggerir que enduriria les lleis relatives a difamacions. Però cap dels legisladors que ha nomenat -ni el jutge del Suprem, Neil Gorsuch- ha expressat mai res de preocupant envers la sagrada primera esmena de la Constitució, que protegeix la llibertat de premsa.

Dèiem també ahir que els mitjans es beneficiaven en part d’aquesta tensió. Que el Washington Post hagi adoptat el lema “La democràcia mor en la foscor” és una referència directa a l’obstruccionisme trumpià en relació a la veritat periodística. I el New York Times fa temps que la seva captació de subscriptors la basa en la necessitat de tenir bona informació per fer front a les mentides que deixa anar el president americà. I li ha funcionat.

Ara bé, aquest aparent win-win pot tenir conseqüències lamentables a llarg termini. Perquè obre una bretxa cada cop més ampla entre els que consideren que els mitjans són garantia de credibilitat i els que, al contrari, creuen que són mers instruments d’interessos opacs. Segur que hi ha part de teatre en els constants atacs de Trump a la premsa: és algú que coneix bé els mecanismes de la comunicació de masses. S’ha alimentat d’això, bàsicament, els últims quinze anys. Però, mentrestant, l’última enquesta Gallup sobre confiança en els mitjans de comunicació als Estats Units recollia un nou mínim històric del 32%, baixant des del 40% tot just un any enrere. La sensació, doncs, és que uns quants mitjans capitalitzen l’oposició a Trump, però que el conjunt del periodisme queda ferit per culpa del discurs trampós del trampós president.