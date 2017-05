‘Vinyòvol’ recull les paraules de la vinya i el vi

Jornada tècnica de l’ametler

Camp Mallorquí ha encapçalat un moviment de represa incipient

El Camp Mallorquí segueix la seva tasca de recuperació de l’ametlerar, de la mà de la Unió Corporació Alimentària de Reus. El proper 18 de maig es realitzarà a Algaida la IV Jornada de referència de l’ametler. L’ametla és un conreu que estira cap endavant i fa veure amb esperança el futur gràcies a uns preus que no estan tan malament com havien estat. La cooperativa del Camp Mallorquí, amb Antoni Garcies Simón com a president, ha encapçalat un moviment de represa incipient, que va fent camí tira tira per unes dreceres que semblava que no duien enlloc. Temes interessants, com la innovació i el desenvolupament a càrrec de Gonzalo Rodríguez Morales, la fenologia i els cultius a càrrec de Joan Rallo, l’estudi dels vectors de la Xylella fastidiosa per part de Miguel Àngel Miranda Chueca, els paràmetres d’aptitud industrial de l’ametla per Agustí Romero Aroca i les expectatives de futur de l’ametla a càrrec de Ferran Huguet, protagonitzaran la jornada.

Vinyòvol

Pere Calafat acaba de publicar un llibre, il·lustrat per Joana Cabot

Vinyòvol és el títol del llibre que ha publicat Pere Calafat, pagès, viticultor i elaborador dels vins Jaume de Puntiró. El nou llibre, pulcrament editat per Edicions Documenta Balear, està acompanyat d’unes excel·lents il·lustracions de Joana Cabot Fuster. És un recull de les paraules de la vinya i el vi, dels mots vells i nous que serveixen per denominar els terrenys, els conreus, les labors a la vinya i al celler, els estris o els productes finals de la feina del viticultor. Un llibre que és útil i a la vegada aclaridor en uns temps en què els mots més genuïns es perden o s’arraconen, talment ormejos esquinçats, quan en realitat representen el nirvi i el buc de la llengua. ‘Vinyòvol’ és el nom que es dona a les persones que guarden una vinya i, per extensió, a tots els treballadors que fan feina en el vinyet. Pere Calafat ha volgut ser un nou vinyòvol, guardià de paraules i dites que no podem deixar morir a l’oblit.

Suport al sector vitícola

Els projectes a subvencionar seran de dos anys

A poc a poc es van coneixent les novetats del nou programa de suport al sector vitícola. La promoció a tercers països serà una mesura a la qual podran optar els cellers, però també les comercialitzadores i les administracions. En la reestructuració i la reconversió del vinyet es prioritzaran els joves agricultors i les superfícies de vinya que no s’hagin reestructurat en els darrers desset anys. Segons les organitzacions agràries, hi ha perill de perdre fons a causa d’un calendari molt ajustat en el temps. Es podran presentar plans d’un o dos anys i els costos subvencionables s’acreditaran no tan sols amb factures, sinó també amb costos estimats per mòduls. A les inversions, s’hi han replantejat els objectius: sostenibilitat, qualitat, noves tecnologies i comercialització. Els projectes a subvencionar seran de dos anys i el 50% de la inversió s’haurà d’executar en el primer any. La selecció dels projectes serà per concurrència competitiva.

Els preus pagats

El producte que més puja és el carabassí

L’IPOD és l’índex dels preus en origen i en destinació dels aliments. L’elaboren cada mes un sindicat pagès (COAG) i dues organitzacions de consumidors (UCE i CEACCU). L’índex assenyala quantes vegades es multiplica el preu d’un aliment des del productor fins al consumidor. Les dades corresponents a l’abril del 2017 indiquen que l’IPOD agrícola és de 5,09. És a dir, el que paga el consumidor multiplica per cinc el que cobra el pagès. De cada cinc euros pagats en aliments, sols un arriba al pagès. L’IPOD ramader és del 3,07 i l’IPOD general, agrícola i ramader és del 4,06. L’evolució interanual de l’IPOD en els darrers anys indica que l’IPOD es manté estable, però amb una lleugera tendència, escassa, a davallar. És com si els pagesos haguessin pogut defensar una miqueta més el preu. Hem passat d’un indicador el maig del 2008 del 4,3 a un indicador el maig del 2016 del 4,25 i ara, a l’abril del 2017, del 4,06. El producte que més s’incrementa és el carabassí (amb un índex de 1192), seguit pels cogombres (879), les albergínies (775) i les pomes (845). Un carabassí, el pagam dotze vegades més car que com el cobra el pagès! L’alimentació a l’inrevés: el productor i el consumidor no compten.

Unió de Pagesos fa 40 anys

S’ha davallat el finançament de les assegurances agràries

Ahir horabaixa, la Unió de Pagesos, amb un senzill i emotiu acte a Son Ferriol, va celebrar el seu 40è aniversari. Va ser la primera associació pagesa democràtica mallorquina en uns temps en què semblava que la democràcia no era bona del tot per a la pagesia. El sindicat va envestir amb força, el 1977, gràcies a l’empenta d’uns dirigents pagesos, joves, que combinaren l’estima al camp amb l’estima al país i als valors de la democràcia. El gran mèrit de la Unió és la seva perseverança, a pesar de les adversitats que no han mancat en aquests anys de traüllar, que ara li permet continuar peu fiter defensant la terra.