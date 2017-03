Violència masclista: per combatre-la cal reeducar molts homes

Al’Hospital de Sant Pau hi ha una dona de 31 anys que es recupera de la brutal agressió que va patir divendres a mans de la seva parella. Amb greus conseqüències. El nadó que esperava ha mort. És, de moment, l’última víctima de la violència masclista que aquest inici d’any ja ha comportat onze morts a tot l’Estat. Sembla evident que s’ha de fer un pacte d’estat contra aquesta plaga i que calen accions en tots els nivells administratius per protegir les víctimes. Tanmateix, també és important la prevenció i, més enllà de posar l’èmfasi en l’escola, avui ens hem fixat en els maltractadors.

L’Ajuntament de Barcelona té un programa d’atenció al homes (SAH) dirigit a promoure les relacions no violentes. L’any passat aquest servei, al qual cal acudir voluntàriament, va atendre 154 homes, la majoria d’entre 35 i 55 anys i amb estudis, que van demanar ajuda per aconseguir relacions sentimentals construïdes a partir del respecte i la no violència. En tots els casos, el servei contacta amb les parelles per avaluar el risc en què es troben i fa controls posteriors a la utilització del servei.

El cas que expliquem avui és el d’un home que no va arribar a exercir violència física sobre la seva parella, però sí que reconeix que la maltractava psicològicament, amb crits, vidres trencats, insults i mostres extremes de gelosia. Ell mateix es va espantar perquè, explica, temia que algun dia en un moment d’inconsciència pogués fer “alguna cosa greu”. Reconèixer-ho és el primer pas. Treballar per evitar aquest comportament i demanar ajuda per revertir-lo és el segon; imprescindible.

Segons expliquen els tècnics del SAH, no hi ha un perfil clar del maltractador. És massa transversal. L’alcohol hi ajuda, sí, però no ho explica tot. De fet, un 58% dels homes que van ser atesos al SAH l’any passat no consumien ni drogues ni alcohol. El que sí que comparteixen, expliquen els tècnics, és una baixa tolerància a la frustració. És a dir, si no es fa el que ells volen es posen violents. És un tema individual però també social fruit de la tradició que menysté la dona i dona carta a relacions de possessió o superioritat. És important que es tractin els casos individualment, però també socialment. Hi ha molt a canviar i és feina de tots. Però, sobretot, dels homes.