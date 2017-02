¿Vols dir, Cárdenas, que pots donar lliçons a Buenafuente?

L’altre dia Javier Cárdenas va quedar descansat criticant Andreu Buenafuente. Es veu que se li devia entravessar la paròdia d’ell que l’humorista Raúl Pérez havia fet al programa Late Motiv del canal #0, així que va aprofitar el seu espai radiofònic despertador Levántate y Cárdenas per llançar una d’aquelles encícliques seves on la vocalització precària no aconsegueix dissimular la buidor del fons. El condemnat comunicador -condemnat en el sentit literal/judicial del terme- es queixava pel fet que Buenafuente compta amb un pressupost “multimilionari” (després va dir 60.000 euros per nit). I que amb això, Late Motiv obté “un zero tècnic” de quota de pantalla, cada nit.

Això no és així, però suposo que Cárdenas deu tenir una relació amb la veritat del tipus trumpià. Buenafuente reuneix entre 30.000 i 40.000 espectadors -al conjunt d’Espanya- cada nit. No són gaires, però és que aquest programa no està pensat per amassar centenars de milers de televidents. Més aviat és la targeta de visita de #0, l’aposta de Telefónica per crear un canal generalista, però de pagament. Late Motiv busca transmetre la idea que l’entreteniment de qualitat s’ha de pagar. I Cárdenas, amb el lamentable programa que fa a La 1, Hora punta -i ja em sap greu qualificar-lo així, tenint en compte que el cofinanço amb els meus impostos- és un avalador formidable d’aquesta tesi.

A més, Cárdenas callava una dada fonamental. El programa -com ja passa amb molts late shows - està dissenyat per generar clips concrets que funcionen a les xarxes socials. El vídeo on es parodia Cárdenas, per posar un exemple a l’atzar, ja acumula més de 500.000 visualitzacions (inclosa la seva, probablement). Esclar, explicar això no lligava amb el zero tècnic de la seva confusa elocució.

Jo, que soc client de Movistar+, no miro gairebé mai el programa de Buenafuente, però m’agrada que hi sigui. I reivindico que una plataforma pugui tenir espais deficitaris, en termes de retorn d’audiència, perquè considera que dignifiquen la marca. Abomino d’aquella fal·laç cantarella liberal que, cada cop que tanca una llibreria de vell a Barcelona devorada per l’enèsima franquícia, deixa anar: “Oh, si la gent no compra llibres...” Si deixes que manin només els diners, les grans marques de roba poden fer fora el comerç local per imposar el seu paradigma despersonalitzat i orientat al turistam. Jo estic a favor que l’administració gasti recursos a mantenir botigues singulars que són deficitàries; entre altres coses, per l’alteració en els preus dels lloguers que aquestes franquícies han fomentat.

Amb la televisió, el mateix. No m’interessa l’èpica de Joc de trons, però si gràcies al seu èxit la HBO manté programes deficitaris però rellevants, doncs endavant els dracs. Jo he sobreviscut dues setmanes de convalescència gràcies a capítols vells de Curb your enthusiasm que no havia vist. Cárdenas, amb Hora punta, consumeix 40.000 euros de recursos públics per programa. Un cop han desfilat els seus vídeos de gatets i col·laboradors arnats... què en queda per a la posteritat?