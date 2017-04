Zapatero o la incomprensió de Catalunya

LA DESCONNEXIÓ del PSOE de la realitat de Catalunya ha marcat un nou mínim històric i ja cotitza al mateix nivell que la del PP. Que Zapatero es permeti considerar que hi ha prejudicis a Catalunya contra Susana Díaz pel fet de ser dona i andalusa frega la desconsideració. ¿Cal recordar-li que Catalunya ha tingut un president socialista nascut a Andalusia? I que digui que se la discrimina per dona revela masclisme en la mirada. ¿No ha considerat la possibilitat que el que li passa a la senyora Díaz a Catalunya sigui que el seu discurs no agrada, com no agradaven els d’Ibarra o els de Guerra? Sembla ni tan sols els únics catalans que podran votar ara la senyora Díaz, que són els socialistes catalans, li donaran la victòria. ¿Creu que el PSC també discrimina Díaz per dona i andalusa?