Un acord Espanya-Rússia que perjudica l’aeroport del Prat

El 26 de febrer del 2016 una delegació espanyola i una russa van signar a Moscou un conveni bilateral sobre rutes aèries que fixa que els vols des d’Espanya cap a Tòquio i Xangai que sobrevolin Rússia han de sortir, obligatòriament, des de Madrid. L’ARA ha tingut accés al document signat pel subdirector general de Transport Aeri, David Benito Astudillo, i el seu homòleg rus, Serguei A. Seskutov, i que és el motiu pel qual no poden operar vols des de Barcelona cap a aquestes destinacions asiàtiques passant per l’espai aeri rus. Tenia raó, doncs, el conseller delegat de Norwegian, Bjørn Kjos, quan va dir fa una setmana que si per ell fos posaria en marxa “demà mateix” un vol a Tòquio des de Barcelona però que resoldre-ho “és cosa dels polítics”. Efectivament, perquè tal cosa fos possible Espanya hauria de renegociar amb Rússia el seu acord per permetre vols també des del Prat. Però aquesta modificació no és a l’agenda del ministeri de Foment.

El conveni bilateral sí que fixa que hi pugui haver vols des de Barcelona o Màlaga a Moscou, però restringeix les anomenades rutes transsiberianes. Des de la capital catalana Air China ofereix un vol a Xangai, però ho fa fent servir l’acord bilateral entre la Xina i Rússia sobre ús de l’espai aeri.

És impossible no veure una intencionalitat política, la d’afavorir Barajas com a hub de vols intercontinentals, en aquesta mena d’acords bilaterals. A més, es dona la circumstància que, en la firma de l’acord, hi havia com a observadors per part de la delegació espanyola dos alts càrrecs d’Iberia, Antonio Pimentel i Marta García, tot i que oficialment hi eren en representació de la patronal del sector. I quan després Foment va treure a concurs aquests vols només s’hi va presentar un candidat: Iberia.

Aquesta política estatal margina el Prat, que és obligat a competir en inferioritat de condicions respecte a Barajas, i perjudica l’economia catalana. Una altra cosa seria que a Barcelona no hi hagués demanda, però les paraules del conseller delegat de Norwegian confirmen exactament el contrari. I la reacció de la companyia, acusant l’ARA de manipulació quan va fer públiques les paraules de Kjos sobre els “polítics”, demostra la por que els fa als directius de l’aerolínia quedar malament amb Madrid, que és qui té la paella pel mànec.