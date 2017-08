17.000 agents, un major i cinc presidents

ARA QUE EL ROSTRE del major Trapero corre per les xarxes il·lustrant samarretes, serà bo de recordar les seves pròpies paraules a l’entrevista que li va fer l’ARA fa tres mesos i mig: “Els Mossos som el resultat del que som en les misèries i les grandeses. Quan va bé som els 17.000 i quan va malament, també”. Que el cap dels Mossos comunicava bé ho sabíem, però el que l’ha ajudat més aquests dies no ha sigut només la seva veu greu, el seu posat calmat o l’exposició lògica i pacient de les dades malgrat les nits sense dormir i els periodistes maleducats, sinó la bona feina de tots els agents que ha tingut darrere seu i que li han permès informar amb les mans plenes de resultats. I darrere del cos hi ha hagut la voluntat política dels governs de cinc presidents d’anar-lo bastint fins a fer-lo homologable al món. Els èxits socials volen temps i són col·lectius.