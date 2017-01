260x366 Carta a Federico Trillo: 'No mireu a sota el llit' Carta a Federico Trillo: 'No mireu a sota el llit'

Potser el més sinistre que haurà fet el PP en els seus anys al poder és la poca vergonya amb què ha gestionat l’accident del Iak-42, el del metro de València i els atemptats de l’11-M. No us importaven les víctimes, senyor Trillo, només us preocupava no perdre el poder que us estava emborratxant.

26 de maig del 2003, 62 militars espanyols moren en un accident d’avió quan tornaven d’una missió a l’Afganistan. 11 de març del 2004, 191 persones mortes en una cadena d’atemptats en trens de Madrid. Eren els temps en què Aznar es feia el pavero fumant puros i posant els peus a sobre la taula del nou ordre internacional. 3 de juliol del 2006, 43 passatgers morts en el descarrilament d’un metro a València. Era l’època del totxo i de la corrupció, de les majories absolutes de Rita Barberá i Francisco Camps. Ni rastre, encara, de la crisi. Són anys de parar la mà, de fer i desfer, sense ni el contrapoder de les xarxes socials.

De tant en tant, un fet luctuós interrompia aquests temps feliços. Si era un atemptat, s’encolomava sense miraments a ETA per provar de treure’n un rèdit polític. Si es tractava d’un accident, el patró de conducta era un altre, però l’objectiu el mateix: que els cadàvers no us embrutessin les mans, no acabar vosaltres tacats de sang. En moments d’esplendor, els morts fan nosa. Es manipula la informació, se silencien els familiars o directament es fa campanya contra ells. S’escombren les cendres, es corre a amagar-les a sota el llit i es fa veure que aquí no ha passat res, que ningú no hi té cap responsabilitat ni política ni judicial: “ Esto te lo afina la Fiscalía ”.

I si algú no s’ho acaba de creure i s’entreté investigant els fets, se l’aparta, se’l renya, “ Jueguen, jueguen”, que diu l’àrbitre quan veu que s’ha menjat un penal, “ Circulen, circulen”, que crida la policia per apartar els badocs que giren la vista enrere per certificar que efectivament ha passat el que ha passat. Ebris de poder, eren més importants per a vosaltres les servituds de partit i sortir-ne amb les mans netes que no pas el respecte que es mereixen els familiars d’unes víctimes que -elles sí- eren innocents.

Ara que han passat els anys, un informe del Consell d’Estat certifica que l’accident del Iak-42 es podria haver evitat. L’any passat una altra investigació va concloure el mateix del descarrilament de València. I l’11-M va ser obra del terrorisme jihadista. ¿Tanta missa diària i tant Opus Dei per a això? Manda huevos, senyor Trillo. Quadrats, concretament.

P.D . Surt la notícia que deixarà de ser ambaixador a Londres i entristeix veure’n les explicacions: el PP diu que forma part del relleu col·lectiu en 70 ambaixades i vostè afegeix que ja va demanar el canvi l’any passat. Sempre l’honor abans que la decència.