Les amenaces de Trump i Trump com a amenaça

El president dels Estats Units ha descobert de cop l’intervencionisme exterior. De cop, l’“ America first ” ja no toca, o toca menys. Davant un galliner interior massa esvalotat, amb la premsa en contra, els republicans dividits i l’oposició demòcrata guanyant legitimitat i suports cada dia, Donald Trump ha buscat oxigen a fora. Un clàssic. Ni que sigui a costa de contradir el seu discurs tradicional. Tant se val. Perquè el cas és que la jugada, almenys de moment, li ha sortit bé. El bombardeig per castigar l’atac químic del govern d’Al-Assad a Síria li ha reportat el primer aplaudiment general a casa i a Europa, li ha permès marcar distàncies amb Putin -l’ombra del qual començava a fer-se-li incòmoda- i li ha donat aquell aire de polític resolutiu a qui no li tremola el pols.

Embravit, ara es disposa a esprémer a fons aquest canvi de rumb exterior pressionant Rússia a tot o res perquè es desmarqui del dictador sirià i, al mateix temps, obrint un nou front contra Corea del Nord amb la col·laboració de la Xina o sense. És a dir, que de la nit al dia el Trump aïllat i aïllacionista s’erigeix en guardià internacional dels valors humans i democràtics -els mateixos que quan li convé menysprea a casa- posant al punt de mira dues de les pitjors dictadures del món, la que ha provocat una llarga, vergonyosa i sagnant guerra a Síria i la que ha convertit Corea del Nord en una imprevisible amenaça nuclear. Ho fa, a més, deixant clar que no li tremola el pols davant de dos rivals ideològics tradicionals, la Xina, amb qui manté una pugna comercial, i Rússia, amb qui ha flirtejat perillosament.

Aparentment, les coses tornen a lloc. El problema és la imprevisibilitat de Trump. Algú que és capaç d’esmenar-se la plana tan clamorosament sense donar la més mínima explicació ofereix poques garanties. El seu gest a Síria i Corea del Nord s’entén perfectament com a maniobra de distracció davant els problemes interns, però té aquell regust d’improvisació i falta de càlcul. Sobretot de càlcul diplomàtic. Malauradament, la retòrica bel·licista li escau massa a un Trump que, alhora que apunta -almenys d’entrada- en la direcció adequada, apareix ell mateix com una amenaça per a l’estabilitat mundial a causa de la seva frívola unilateralitat. Les amenaces de Trump són també una amenaça.