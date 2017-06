Adeu a l’escola, després de 42 cursos

QUARTS DE NOU del matí i pels carrers de tot el país hi passa la canalla, camí de l’escola. Són un curs més grans que quan van estrenar aquesta mateixa cartera i aquests mateixos llibres que ara tenen els dies comptats. El que han après de nou, de bo i de dolent, a l’aula, al pati i al carrer en un any és incomptable. No són els únics que estan a punt de plegar. A Vilafranca del Penedès s’ha jubilat en Jaume Rafecas, després de 42 anys a la mateix escola. Imaginem-lo entrant a classe amb melena i texans, pels vols de la mort de Franco i tancant la porta i la llum, la setmana que ve, a la Catalunya del 2017, amb vista cansada. En Jaume va muntar una ràdio a l’escola: “És la nineta dels nostres ulls. M’hi he dedicat en cos i ànima, perquè sempre ha valgut la pena”. La ràdio, quina eina formidable d’aprenentatge en mans de mestres formidables.