Agraïment a la policia d’un contribuent

ARA SABEM QUE, DESPRÉS d’una nit de farra que devia ser antològica (si s’ha de jutjar pels 20.000 euros que es va gastar), el suec Joakim R.B. va robar el camió de butà com a final de festa (o com a continuació de la festa). El cas és que, tenint en compte que entre que anava contra direcció i les bombones sortien disparades, hauria pogut matar-se i hauria pogut matar molta gent. La història va acabar prou bé, i no només per bona sort. La resposta policial va ser ràpida, proporcionada, eficaç i serena tenint en compte que quan vam sentir que hi havia un “camió de butà descontrolat” tots vam pensar en Niça. La roda de premsa conjunta de Mossos i Guàrdia Urbana, a més a més d’oferir un relat clar i precís dels fets, va servir per proporcionar una imatge de coordinació policial i col·laboració institucional que, com a contribuent, s’agraeix profundament.