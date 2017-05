ELS VULL RECOMANAR Sobre la tirania (Columna Edicions, 2017), l’autor del qual és l’historiador nord-americà Timothy Snyder. És un treball de butxaca que, partint de les lliçons del segle XX -amb l’ascens i apoteosi del feixisme-, dona vint consells senzills sobre com comportar-se al segle XXI per evitar que gent com Trump acabin amb la democràcia. És una crida entenedora a la reflexió i a l’acció. A no obeir amb anticipació, a defensar les institucions, a treballar amb ètica professional, a no permetre que es faci un ús abusiu de paraules com extremisme o terrorisme, a cultivar la vida privada, a relacionar-se més amb persones que amb pantalles, a pagar per la bona informació. És una crida a assumir la nostra responsabilitat davant el món. I conté un avís inapel·lable: “En política, ser enganyat no és cap excusa”.