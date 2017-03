El Barça, a la recerca del partit perfecte

EN EL CÈLEBRE Barça-Bayern del 2015 (el del desmai de Boateng davant Messi), el porter Neuer ho havia estat parant tot. El 0-0 continuava quan faltaven 13 minuts per acabar. Llavors Messi va marcar el primer. Al minut 80 va tornar a marcar, i l’últim el va fer Neymar al minut 91. La forma que prendrà el partit d’avui no està escrita. En sabem alguna cosa: és gairebé impossible que el Camp Nou no passi per fases de desànim (que dissimularà amb ofici), però també és probable que passi per allò que Luis Enrique ha definit com “en algun moment estarem a prop de l’eliminatòria”. El Barça s’enfronta al desconegut i (tinguem-ho clar) a l’improbable. Necessita fer el partit perfecte en atac i en defensa. El millor és que el pot fer, i ho sap tothom, PSG inclòs.