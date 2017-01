Consells d’Orwell per escriure bé

ARA QUE GRÀCIES A TRUMP 1984 s’ha convertit en un dels llibres més venuts als Estats Units, serà bo de recordar que a Orwell l’obsessionava la claredat i lamentava que els periodistes estiguessin “col·laborant a dignificar processos sòrdids de la política”, perquè “la gran tendència de la prosa moderna és fugir de la concreció”. I ja fa 70 anys va observar que “l’anglès ha esdevingut lleig perquè els nostres pensaments no són acurats, però, al mateix temps, no pensem bé perquè la llengua que fem servir impedeix un pensament clar”. Com es pot ser clar? Aquí teniu cinc consells orwellians: “Davant cada frase que escriguis, pregunta’t: què estic intentant dir?, quines paraules ho expressaran millor?, quina imatge ho farà més clar?, ¿serà una imatge prou fresca perquè faci efecte? I quan ho tinguis escrit demana’t: ¿ho podria escriure més curt?”