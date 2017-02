Una conversa en català amb el Xiang

CIRCULANT PER L’INTERIOR de l’illa de Mallorca, amb els camps d’un verd gairebé basc de tan generós, sento a IB3 que el professor Joan Veny rep la Medalla d’Or de les Illes Balears com a reconeixement a la seva distingida tasca filològica. Tot parlant de llengua, la periodista comenta el cas d’un senegalès que ha explicat al programa que la vida li ha canviat des que va aprendre català i va entrar en un món nou que tenia a tocar. Estic segur que cada dia hi ha casos així, però que això passi continua depenent, també, dels catalanoparlants. No fa gaire, en Xiang, un xinès que viu a Santa Coloma de Gramenet, m’explicava que el molt bon català que va aprendre a l’institut fa catorze anys se li rovella: “Tothom em parla en castellà”.