Dues nenes que comencen el 17 sense els pares

CREUARÉ el pont entre el 2016 i el 2017 pensant en dues nenes separades dels seus pares. Me’n van parlar la Cristina Mas i el Xavier Bertral, dos periodistes de l’ARA que aquest 2016 han viatjat dos cops a Grècia per explicar-nos que el tancament de fronteres de la UE hi ha deixat més de 50.000 refugiats atrapats esperant que se’ls resolgui la petició d’asil. Entre ells, hi ha dues nenes que viuen amb els avis. Els pares van aconseguir fugir a Alemanya abans que els països de la UE tanquessin les fronteres. Van avançar-se amb la idea de preparar el terreny per quan arribessin les nenes i els avis, que viatjaven més a poc a poc. Doncs bé, per més que ja fa deu mesos que reclamen el reagrupament, no hi ha manera. Els pares van enviant diners. No caldria fer cap cimera mundial per solucionar-ho. Només caldria un mínim de decència política i humana.