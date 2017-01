Guanyar quan costa més

LES COSES li podrien anar millor a Pep Guardiola al Manchester City. És a set punts del líder, el Chelsea. Després d’aquella espectacular victòria del mes de setembre al camp del Manchester United de Mourinho, va semblar que l’equip havia captat en cosa de quatre dies l’estil de joc que el míster proposava. Doncs no: el futbol anglès (encara que jugat per futbolistes que ho són tot menys anglesos) continua sent defensiu, físic, igualat i resistent als canvis culturals. Res de quatre dies. En el fons, aquesta és la bona notícia: res important es canvia en quatre dies. I això és el que fa més interessant seguir ara els partits de Guardiola a Anglaterra i, en general, seguir la feina dels que treballen per guanyar amb les seves idees, per difícil que ho tinguin.