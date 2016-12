Les llàgrimes de felicitat de la Montserrat

EL CARRUSEL INFORMATIU de la grossa de Nadal converteix extres de cada dia en protagonistes del dia, i això acostuma a produir una desigual desfilada d’emocions davant la càmera. Poques vegades he vist una emoció tan neta com he vist avui, a TV3, als ulls de la Montserrat Malagelada, l’administradora del carrer del Carme 65 de Barcelona que ha venut 10 sèries de la grossa. Les ha repartit entre clients de sempre, dels de “«Que tens un tretze?», pensionistes que no arriben a final de mes, que ajuden a les botigues fent encàrrecs”. Sí, la loteria no és el braç de la justícia social, però avui la Montserrat ha repartit 40 milions d’euros al Raval, i “això és una felicitat que no té nom”, i les seves llàgrimes s’encomanaven. Per cert, ella no s’havia quedat cap dècim del número premiat. Però segur que no era per això que plorava.