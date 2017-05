La ministra de Defensa parla de cop d’estat

L’ÚS DE L’EXPRESSIÓ “cop d’estat” per part de la ministra de Defensa i del ministre portaveu del govern espanyol per referir-se al Procés correspon a l’escalada de llenguatge que el manual prescriu per anar preparant el terreny polític i d’opinió pública per intervenir per la força. El mateix que “dictadura” o “colpisme”. De fet, imputar a l’adversari el comportament propi és un modus operandi habitual del Partit Popular. L’operació compta amb la col·laboració de mitjans que publiquen notícies que encapçalen amb titulars que queden desmentits pel mateix contingut. Tots plegats tracten de deshumanitzar el Procés i desfigurar-lo fins a convertir-lo en el mal absolut, que cal extirpar. I resulta que l’adversari només va carregat amb una urna. Venen mesos difícils.