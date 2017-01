Preparar-se per al càncer és possible?

NO RESULTA GAIRE encoratjador ser un home de 55 anys i llegir que entre els 55 i els 59 el risc de desenvolupar un tumor augmenta notablement en els homes. Els últims estudis confirmen que el càncer es dispara: un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer al llarg de la vida. Això sí, la supervivència augmenta. Del càncer se’n parla en públic molt més i millor, i cada vegada més clarament, però encara el veiem com una mena de loteria inversa per la qual passem amb el pensament màgic de creuar els dits, fent-nos els distrets, i no pas com una variable que, a la vista dels estudis, hauríem de plantejar-nos amb calma. Fins i tot amb el millor dels pronòstics, el càncer és un impacte en totes direccions: personal, familiar, professional i social, tant per al malalt com per al seu entorn. ¿És possible aprendre a preparar-se sense psicosi? I qui n’ensenya?