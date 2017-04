Avui fa un any, un moviment popular, que per la seva majestat i la tensió semblava més l’esmunyiment sobirà d’un ample riu que l’estrepitós i abrupte salt de les torrenteres, afluïa a la República com al seu ordre natural. El moviment era massa pregon, tenia massa les fonts en la roca viva del poble, perquè li calgués passar per aquell període sagnant i enèrgic que cap moviment que sigui -encara que ho sigui, només, tènuement- de minories, no pot esquivar. La data que avui commemorem passarà a la història, no com a data de la revolució peninsular, sinó, simplement, com a data de la majestuosa presa del poder pel poble. [...] Allò que caigué avui fa un any, fou una simple superestructura esbalaïdorament buida d’esperit i de vitalitat històrica. Caigué d’una manera natural perquè havia arribat la seva tardor, perquè desertada per l’esperit, era una simple clofolla que impossibilitava l’originalitat vital renaixent d’un poble. [...] Un dels ferments que trobem en els inicis del gran procés coronat ara fa un any és el catalanisme. El catalanisme ha estat sempre la crítica d’un Estat desuet, d’un Estat antirealista, fracassat en la seva funció d’anivellar la península, d’organitzar-la com una cèl·lula invisible. El catalanisme ha fet la crítica més profunda d’aquest Estat i ha iniciat, així, la revolució més autèntica de totes les que són possibles a la península. Aquesta revolució no s’ha fet encara, però és evident que el catalanisme ha contribuït d’una manera magistral, a desgrat de les intencions anecdòtiques d’alguns dels seus homes, al gran triomf de la democràcia peninsular. Aquest triomf democràtic era gairebé indispensable per a possibilitar el ple reconeixement de la nostra personalitat. Per això el catalanisme, després de donar origen al corrent més pregon de crítica de la monarquia, cooperà i realitzà a Catalunya la presa del poder. Però la revolució que culminà avui fa un any no serà plenament realitzada, facin el que facin els seus homes en els altres camps, fins al dia en el qual sigui resolt el gran problema que el catalanisme planteja. El problema de Catalunya fou el problema més vital de la monarquia espanyola; és, també, el problema més vital de la República. Si no el resol d’una manera democràtica i amb un meticulós esperit de justícia, haurem de dir que a la península no hi ha hagut vera revolució, sinó simple canvi de règim. [...].