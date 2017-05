Un arxiu que ha de tornar al Barça

L’incansable Josep Bobé fa anys que treballa per reconstruir pàgines oblidades de la història del club. Sort en tenim d’alguns socis i periodistes que es dediquen a fer-ho. El més sorprenent del magnífic arxiu en mans dels descendents de la família Peris de Vargas és saber que en dues ocasions el club ha estat en disposició de comprar-lo perquè passés a formar part del fons documental del Centre de Documentació barcelonista. Però no hi ha hagut acord, perquè el club no ha mostrat interès per pagar una xifra de diners a l’altura del tresor. Si aquest arxiu surt a subhasta en una empresa internacional, hi haurà gent disposada a pagar molts diners per tenir copes, medalles i documents de tant de valor. Si el Barça ofereix el que recapta el museu del club en un sol dia, ja en tindria prou, segurament, per tancar un acord. El Centre de Documentació no té pressupost per fer-ho, però el club sí que disposa de diners. Aquest arxiu ha d’acabar en mans del Barça.