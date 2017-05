Els avions facciosos abatuts

Ha produït general satisfacció en la nostra Barcelona el fet que dos avions enemics han estat abatuts. Els pirates de l’aire que aprofiten la nocturnitat per cometre els execrables assassinats de la nostra població civil no mereixen compassió ni pietat de cap mena. Tots els pobles civilitzats han manifestat solemnement la seva protesta i la seva indignació contra aquests procediments propis de la més baixa i la més repugnant brutalitat. Aquesta gent és indigna d’utilitzar al seu servei els mecanismes inventats per l’esperit dels homes, en una aspiració d’elevació i de progrés. Calia un escarment, contra aquests servils agressors, a sou del feixisme, que voldrien veure destruïda la nostra ciutat, un dels nuclis de l’univers més vivents i més francament oberts a totes les generositats, on el treball dignifica l’activitat dels seus habitants amb la més noble de totes les dignitats, que és l’aspiració vers l’ideal; un poble que estima i que treballa i que no vol altra cosa que la germanor i la pau entre els homes. Els nostres enemics, envilits i superbs, no poden comprendre que el nostre país es defensi coratjosament contra els que atempten a la seva llibertat. Ha calgut una guerra terrible perquè se n’adonessin, una lluita aterradora que ells han provocat. Cal, doncs, no solament que se n’adonin, sinó que temin de prosseguir en les seves criminals intencions.