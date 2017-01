Les barbaritats secretes del rei

El Sálvame Deluxe de Telecinco fa setmanes que passa penúries d’audiència lluitant contra Tu cara me suena a Antena 3. La solució la van trobar divendres a la nit gràcies a una exclusiva de l’OKDiario d’Eduardo Inda. El digital aporta documents per demostrar que el CNI va comprar el silenci de la vedet Bárbara Rey amb fons reservats perquè no revelés les seves trobades sexuals amb el rei Joan Carles. Un informe bancari acreditaria el pagament de 160.000.000 d’euros, però podrien ser molts més. La domadora de lleons hauria obtingut proves de la relació per fer xantatge al monarca quan convingués. A més, el CNI també hauria proporcionat durant els anys noranta a la parella un xalet que van fer servir com a niuet d’amor per a trobades mensuals. La notícia és prou suculenta perquè els col·laboradors habituals del Sálvame s’engalanessin i muntessin un especial titulat Bárbara y el rey. L’entrevista estrella era a una amiga i veïna de Bárbara Rey, una tal Hortensia, que va ser la dipositària de les seves confidències i que vomitava davant de les càmeres tot el que sap. La presentaven com “ un testigo protegido ”. Ara s’esbomba tot sense escrúpols perquè els delictes fiscals de l’actriu haurien prescrit. Els periodistes del cor explicaven, ara sí, el que havien amagat durant dècades: anècdotes de primera mà, converses i històries del rei Joan Carles amb múltiples amants.

L’espectacle va ser entre còmic i patètic. Tot l’esperpent dels detalls de la relació eren per morir-se de riure. Chelo García Cortés revelava que ella mateixa va contestar al telèfon un dia que el rei trucava a la vedet, i que el monarca feia servir un pseudònim per identificar-se: Juan Súmer. Súmer seria l’acrònim de Su Majestad El Rey. Les peripècies amb els sistemes tronats d’espionatge utilitzats per l’actriu per aconseguir proves visuals de la seva relació amb el rei eren dignes d’una pel·lícula d’Esteso i Pajares. Els mètodes de seducció del monarca i les misèries de Bàrbara Rey per aprofitar-se’n, dignes d’una sèrie de televisió. L’amiga que ara ho xerra tot explicava com l’actriu aspirava a un càrrec ben remunerat en un ministeri i va intentar quedar-se embarassada per fer-li xantatge al rei. “ Pero en esto sí que el monarca fue muy inteligente ”, deia la dona, que celebrava que Joan Carles no hagués esquitxat fora de test.

El programa semblava que disposava de bon material però no podia estar més mal explicat, enfocat i plantejat. El més trist és que un suposat escàndol de centenars de milers d’euros de diners públics invertits en amants, gestionats a través dels serveis d’intel·ligència, acabin en mans de diaris digitals de dubtosa credibilitat i programes del cor esperpèntics que converteixen en espectacle una informació que demana a crits una feina d’investigació periodística de primer ordre.