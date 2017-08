La batalla política s’ha d’apartar de la gestió tècnica de les policies

Un cop es va donar per neutralitzada la cèl·lula jihadista que havia participat directament en els atemptats de Barcelona i Cambrils sembla que es va donar permís per començar a criticar l’actuació dels Mossos d’Esquadra, que han portat el pes d’una investigació que, cal no oblidar-ho, encara segueix oberta. La carta d’alguns sindicats de la Policia i la Guàrdia Civil en què es criticava que, en la seva versió, se’ls hagués exclòs de la investigació va ser contestada ahir per la d’un sindicat dels Mossos que va demanar que “no s’embruti” la seva actuació. Aquesta picaraballa entre sindicats de professionals de la seguretat de l’Estat contrasta amb l’actitud, molt més responsable, dels seus comandaments, que en tot moment han volgut donar el missatge d’unitat d’acció i de col·laboració entre cossos.

El que queda clar és que va ser l’Audiència Nacional, entitat responsable de la lluita antiterrorista, qui va encarregar als Mossos la investigació i, per tant, són ells els que han portat el pes de la recerca feta. Per fer-la, tal com explicaven ahir els responsables d’altres forces de seguretat, s’ha comptat amb la col·laboració tant de la Policia Nacional, que ha fet patrulles de paisà per reforçar el dispositiu, com de la Guàrdia Civil, que per exemple va estar present als escorcolls de Ripoll. Tots ells són professionals responsables que aquests dies han col·laborat i han compartit informació per fer front a una amenaça que ha costat 15 morts i centenars de ferits.

És legítim que hi hagi crítiques a les actuacions policials, perquè sens dubte hi ha coses que poden ser millorables i treure-les a la llum pot ajudar a fer que els errors no es tornin a repetir en altres ocasions. El que no té sentit és que entre els mateixos cossos hi hagi picabaralles públiques pel protagonisme en un moment en què el que vol veure i sentir la població és que tots col·laboren i treballen amb un objectiu comú, que no és cap altre que el de protegir la població.

Aquest és l’objectiu últim dels cossos de seguretat, la protecció, i no estar al servei de cap política partidista. La utilització dels cossos policials per a aquesta finalitat, tot i que en tenim proves en els últims temps, és inadmissible. Cal denunciar-la quan passa, com s’ha fet, i cal vetllar sempre perquè no es repeteixi. I ara és imperdonable atacar els Mossos per mirar de fer mal al Govern.