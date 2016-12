Els bells oficis

¿Hi ha res més oportú que organitzar a les envistes de Nadal una exposició sobre el tema “La taula parada”? Doncs és això el que han fet, amb un encert i una gràcia potser no prou marcats pels barcelonins, els homes que s’apleguen al Foment de les Arts Decoratives. Només la possibilitat que ofereix aquesta exposició, de fer un tomb pel Palau Planàs, magnífic edifici, autèntic de cap a peus -el marbre és marbre, la fusta és fusta, la pintura és pintura-, ja paga el tret de la visita. Però d’aquest Palau no es pot parlar de pressa; demana article a part. Deixem-lo per a un altre dia. I tornem a la taula -o més ben dit, a les taules parades. El que hi crida l’atenció no és sols la finor de les combinacions, la qualitat de les vaixelles, de l’argenteria, de les tovalles, dels mobles, dels llums... No. Tot això, per admirable que sigui, pot ésser realitzat per moltes bandes del món, sense que pressuposi cap rel profunda en la vida del país. Basta una importació ben orientada! El que admira i commou és de comprovar que un tant per cent crescudíssim de les coses i de les solucions exposades són obra indígena, treball i recerca dels nostres artistes. Hi ha tanta diferència entre ésser un poble purament receptiu i ésser un poble creador! Tanta diferència que potser l’un no arriba a ésser poble, no arriba a ésser pàtria, i resta sols en la categoria de colònia o en la de província, donant a aquest mot més que el seu sentit actual, ja prou melangiós, el seu sentit primitiu de terra vençuda. Les fluctuacions de la política, les demències de l’anarquisme, les gasiveries dels uns i les brutalitats dels altres no seran temibles mentre no aconsegueixin d’estroncar aquesta deu silenciosa de la creació artística, de la invenció espiritual. Tant com en els conductors de multituds -o més- cal comptar amb aquestes falanges que s’esforcen a refer o a retrobar l’ànima de Catalunya. Perquè, sense ànima pròpia, ¿què n’hem de fer d’una autonomia, d’un Estat i de tots els aparells jurídics que vulgueu?