Els béns i la gent. Zones

En l’obra de Kiichiro Fukasaku i David Wall, La “longue marche” de la Chine vers une économie ouverte, diuen sobre el paper motor de les zones econòmiques especials (ZEE) xineses: “Per als xinesos habituats al desenvolupament moderat de les altres parts del país o per als estrangers acostumats al desenvolupament molt lent, si és que existeix, dels altres països en desenvolupament, la volada de les ZEE és espectacular”. [...] És cert que una gran part de l’importantíssim creixement econòmic produït recentment a la Xina és degut a aquestes zones. Foren creades l’any 1979 com un compromís davant el problema de saber com introduir inversors estrangers i llurs mètodes capitalistes a la Xina comunista, tot limitant-ne les possibles repercussions polítiques. [...] Malgrat l’actualitat xinesa d’aquest concepte de ZEE, les zones econòmiques foren inventades, ja fa uns tres-cents cinquanta anys, per un ministre del rei Sol, Jean-Baptiste Colbert. Amb la mateixa intenció que la d’ara dels xinesos, establí ports francs a Occitània (Marsella), el País Basc (Sant Joan Lohitzune i Baiona), Bretanya (An Oriant) i el Nord (Dunkerque). Aquesta mena de promoció econòmica ha tingut, normalment, uns resultats bons, i en les seves diverses modalitats, de zona, port o dipòsit francs, encara serveix per a estimular el creixement en uns punts determinats del territori. En economia, a més d’aquestes zones delimitades des del poder, n’existeixen d’altres, fruit del funcionament lliure del mercat: són les determinades per l’atracció comercial i de serveis de les poblacions. De vegades se les anomena “àrees de mercat”. La Caixa de Barcelona acaba de publicar: 1997. Anuario comercial de España, seguint la tradició dels que durant una colla d’anys féu el Banco Español de Crédito. Hi són fornides dades sobre les esmentades àrees, de les quals en delimita catorze als Països Catalans dins l’Estat espanyol. [...] Tot el secret de les zones, siguin les establertes públicament, siguin les que resulten del lliure moviment econòmic, rau en les connexions econòmiques. La interacció entre elements econòmics establerts en una àrea relativament limitada en permet la potenciació. I així s’engega un procés de creixement que, si tot va bé, no para. És clar que en esdevenir la zona un centre d’atracció, rep de fora molta de la força i l’energia que li cal per mantenir i acréixer el seu dinamisme: gent i capitals de la seva àrea d’influència, de les veïnes o de les allunyades i de la resta del món. [...]