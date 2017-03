Com boicotejar el procés sobiranista des de dins

Una trentena de joves de l’organització Arran, autodenominat referent juvenil de l’esquerra independentista revolucionària, va ocupar ahir durant uns minuts l’entrada de la seu del PP de Catalunya a Barcelona cridant consignes contra el capital i a favor del referèndum. L’episodi, més semblant a un escrache que a una ocupació real, va ser ràpidament condemnat per tot l’espectre polític a excepció de la CUP, que hi va donar suport explícit a través de la presència de la diputada Anna Gabriel i l’exdiputat David Fernàndez.

L’ús d’un cert grau de violència intimidatòria per part d’aquests joves, amb la qual pretenien donar el tret de sortida de la seva campanya a favor del referèndum, trenca amb les coordenades que fins ara han presidit el procés sobiranista, que no són altres que el pacifisme, el civisme i, sobretot, el respecte per totes les opcions polítiques i ideològiques. Només per aquest motiu ja mereixen una repulsa rotunda i enèrgica. Però és que, a més, amb la seva acció Arran ha aconseguit embrutar la causa de l’independentisme, fins ara impol·luta malgrat els repetits intents interessats que hi ha hagut per buscar imatges que la poguessin relacionar amb fenòmens com la kale borroka o similars.

Des d’aquest punt de vista, doncs, l’acció d’Arran és un error de manual que arriba, a més, en un moment especialment inoportú, amb el president Puigdemont explicant la causa catalana als Estats Units i coincidint amb la visita que avui fa Mariano Rajoy a Catalunya, que ja fa temps que va detectar que la CUP és la baula feble per on atacar el procés.

La cúpula cupaire hauria de ser conscient, per moltes tensions internes que li suposi, que l’estratègia per aconseguir la celebració del referèndum ha de ser unitària i coherent amb uns principis, i que no són admissibles les sortides de to o les ocurrències. Per això esperem que la protesta d’ahir sigui una vacuna efectiva contra la temptació d’anar més enllà en l’ús de mètodes paraviolents o incívics. Aquest camí és, sens dubte el millor per boicotejar des de dins el procés sobiranista i crear incomoditat i divisió entre els seus actors. Només cal que analitzin l’ús polític que farà el PP, molt interessat a fer veure que a Catalunya hi regna la intolerància, de l’episodi d’ahir. Els hi hauran fet la propaganda.