Amb B de burros

El campió de motociclisme Àlex Crivillé va declarar, dissabte passat al programa El suplement de Catalunya Ràdio, que qui no practica l’evasió fiscal “és que és burro”, literalment. I ho va rematar, amb la mateixa desimboltura que si estigués comentant el dia que feia: “S’ha de ser molt borricot, perquè la vida de l’esportista és molt curta”, un argument que no s’havia sentit mai i que pel que es veu justifica qualsevol delicte (no només fiscal) que cometin els ídols de l’esport. I és que Crivillé es referia als esportistes d’elit, com ell mateix, però, per l’aplom amb què s’expressava, quedava clar per a qui l’escoltés que tot contribuent que no cometi frau fiscal és burro, en general. Per als que no realitzem activitats transcendents per al progrés de la humanitat, com per exemple córrer en moto, les orelles d’ase deuen ser dobles o triples, perquè no tan sols tenim una vida laboral llarga (suposant que hi hagi feina i salut per fer-la) sinó que ens la passem pagant religiosament els nostres impostos, i pobres de nosaltres que cometem un error en la declaració de la renda o que un mes ens descuidem de pagar els autònoms, perquè aleshores la fabulosa maquinària de l’Agència Tributària espanyola, amb Montoro a la torreta de comandament, ens passa pel damunt amb una velocitat i una eficàcia molt més temibles que les d’una moto de competició.

Un altre gran esportista (és un esquiador excel·lent) va fer declaracions ahir, però no a cap emissora de ràdio sinó a l’Audiència Nacional com a investigat en el macrojudici pel cas Gürtel. Es tracta de Luis Bárcenas, conegut entre els seus amics com Luis el Cabrón, i va confirmar que el PP, el partit que governa Espanya amb el suport del PSOE, es finança il·legalment pel procediment de la caixa B. Una caixa B del Partit Popular?, va preguntar algú de la fiscalia. La resposta de Bárcenas va ser tan diàfana i tranquil·la com les admonicions de Crivillé sobre els burros que encara paguem impostos: “Claro ”, va dir. De fet, el “burro” de Crivillé i el “ claro ” de Bárcenas s’han d’entendre com a sinònims, fins al punt que són expressions perfectament complementàries: “ Claro, burro” seria la resposta completa.

I de la mateixa manera que Crivillé glossava la breu vida de l’esportista, Bárcenas recordava l’existència de certs empresaris que fan donacions en diners a certs partits polítics “perquè després se’ls tracti bé”. Perquè se’ls tracti en B, més exactament. Després de què? Després de guanyar les eleccions, burro (ni que sigui deixant passar un any sense govern fins que l’adversari es torna raonable i col·labora en la causa). I tractar-los bé què vol dir? Castor, autopistes radials, AVEs en què no viatja ningú, aeroports sense avions i tota l’obra pública fraudulenta que vostès siguin capaços d’imaginar. L’esportista evasor, el polític corrupte, l’empresari corruptor, viuen B. Robant-nos? Claro, i a la cara. I a canvi vostè els aplaudeix quan donen gas o els vota quan es presenten. Burro.